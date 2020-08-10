Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Meydan Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı