Yangın, Meydan Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı
Hatay Samandağ'da korkutan yangın
10.08.2020 - 01:03 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 01:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
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