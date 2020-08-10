Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Ergin, Ü.Ö. idaresindeki traktörün römork ile bağlantıyı sağlayan demir kısmında yolculuk ediyordu. Yolculuk esnasında bir anda dengesini kaybeden Ergin, yere düşerek yaralandı. Yaralı Adnan Ergin, çevre sakinlerinin yardımıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan Ergin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Adnan Ergin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Korucuk Otopsi merkezine gönderilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.