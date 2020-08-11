Bursa’da yapılan asker eğlencesinde korona virüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü.

Yaklaşık 100 kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Asker eğlencesine katılanların el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, tepki topladı.