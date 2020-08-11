Bursa’da yapılan asker eğlencesinde korona virüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü.
Yaklaşık 100 kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Asker eğlencesine katılanların el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, tepki topladı.
Görüntüler 'yok artık' dedirtti
11.08.2020 - 10:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da asker eğlencesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, “yok artık” dedirtti.
Bursa’da yapılan asker eğlencesinde korona virüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,asker eğlencesi,sosyal mesafe,koronavirüs,
724210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724210.aspx
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