Bor Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfsızsıhha Kurulu kararınca Karanlıkdere köyünde, artan pozitif vaka ve temas sebebiyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. İstisnalar haricinde giriş ve çıkışlar yasaklandı" denildi.