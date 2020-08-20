Bor Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfsızsıhha Kurulu kararınca Karanlıkdere köyünde, artan pozitif vaka ve temas sebebiyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. İstisnalar haricinde giriş ve çıkışlar yasaklandı" denildi.
Niğde’de bir köy karantina altına alındı
20.08.2020 - 19:45 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : nğde,
726172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726172.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER