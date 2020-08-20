Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bor Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfsızsıhha Kurulu kararınca Karanlıkdere köyünde, artan pozitif vaka ve temas sebebiyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. İstisnalar haricinde giriş ve çıkışlar yasaklandı" denildi.