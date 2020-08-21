Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan sonra ekipler arızayı giderdi. Dün ise olay yerinin 50 metre ilerisinde aynı hat üzerinde ikinci patlama oldu. Tazyikli akan suyla cadde ve sokaklar göle döndü. Merdivenler ve duvarlardan şelale gibi akan su sahildeki işyerlerini bastı. Şezlonglarında güneşlenip denize giren yerli ve yabancı turistler çamurlu suyun içinde kaldı. Herkes panik içinde sağa sola kaçtı. Tesislerde çalışanlar baskından korunabilmek için tahta, plastik kasa ve masalarla suyun yönünü çevirmeye çalıştı.

Akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Tatilciler ve işyerleri zarar gören işletme sahipleri duruma isyan etti.