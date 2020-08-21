Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin yaptığı 'kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından İstanbul sabaha yağmurla başladı. Saat 06:00'dan itibaren etkili olan yağmura birçok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Yollarda birikin su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan kimi çantasıyla korundu, kimisi de brandaların altına sığındı. Taksim Meydanı’nda yağmura hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş brandaların altına sığındı. Kimi vatandaşlar ise gidecekleri yere koşarak gitti.

Yollarda su birikintisi meydana geldi. Sürücüler zor anlar yaşadı.