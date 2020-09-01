Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül’den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.
Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS’le alınabiliyor.
Cezaevlerine ‘hes kodu’yla ziyaret dönemi
01.09.2020 - 14:52 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cezaevlerine ziyaretçiler artık ‘HES’ koduyla giriş yapacak. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, ceza infaz kurumlarına dışarıdan girecek kişiler için ‘HES kodu’ uygulamasına geçilmesini önerdi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül’den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cezaevleri,
728720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728720.aspx
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