Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül’den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.

Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS’le alınabiliyor.