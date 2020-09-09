Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki Gölbaşı mevkinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılırken bölgeye Bursa'dan Kestel ve Gürsu ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve orman ekibi gönderildi. Şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin yayıldığı belirtildi.
Bursa'da orman yangını
09.09.2020 - 15:51 | Son Güncelleme: 09.09.2020 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki Gölbaşı mevkinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılırken bölgeye Bursa'dan Kestel ve Gürsu ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve orman ekibi gönderildi. Şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin yayıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,orman yangını,
730621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730621.aspx
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