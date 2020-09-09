Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki Gölbaşı mevkinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılırken bölgeye Bursa'dan Kestel ve Gürsu ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve orman ekibi gönderildi. Şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin yayıldığı belirtildi.