İddiaya göre, Hatay-Antakya yolu üzerinde bulunan özel bir tekstil fabrikasının atıkları kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde dere yatağına akıtıldı. Atık çevreye kötü kokular yayarken binlerce balığın da ölümüne sebep oldu. Ölen balıklar Hatay kent merkezinden geçen Asi Nehri üzerinde de görüldü.
Hatay’da binlerce balık telef oldu
10.09.2020 - 11:31 | Son Güncelleme: 10.09.2020 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da bir tekstil fabrikasının atıkları binlerce balığın ölümüne sebep oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,balık,
730810 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730810.aspx
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