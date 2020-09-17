Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Caddesi'nde motosikletli 2 kişi, kaldırımda oturan 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Karşılık verilen saldırıda 2 kişi yarandı.

Yaralılardan biri kendi imkanlarıyla Kağıthane Devlet Hastanesine giderken, diğer yaralı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Güvenlik şeridiyle kapatılan alanda incelemelerde bulunan polis ekipleri, bir evin penceresine de kurşun isabet ettiğini belirledi.

Polis, motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.