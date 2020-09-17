Olay Fatih Aksaray’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Adam ise kadının saldırısı karşısında geriye doğru kaçarak kendini korumaya çalıştı. Kadının erkek arkadaşını dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü
17.09.2020 - 09:18 | Son Güncelleme: 17.09.2020 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih'te bir turst bir kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Çiftin kavgası kameralara yansıdı.
Etiketler : fatih,şiddet,erkek arkadaş,
732432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732432.aspx
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