Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Fatih Aksaray’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Adam ise kadının saldırısı karşısında geriye doğru kaçarak kendini korumaya çalıştı. Kadının erkek arkadaşını dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.