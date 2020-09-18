Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
18.09.2020 - 04:21 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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