Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konak ilçesinden Bayraklı ilçesine doğru seyir halinde olduğu iddia edilen bir motosiklet görenleri şaşırttı. Motosiklet üzerinde 2'si çocuk 4 kişinin yolculuğu trafiği tehlikeye düşürdü. Kask taktığı görülen 4 kişinin yolculuğu trafikteki diğer sürücülerin ikazına rağmen devam etti.

O anlar cep telefonu kamerasında

Öte yandan yaşanan tehlikeli anlar, trafikteki bir diğer araç içerisinde bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen anlarda 2'si çocuk 4 kişinin motosiklet üzerinde yolculuk yaptığı görüldü.