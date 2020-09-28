Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay sabaha karşı Galata Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası bir kişi cadde üzerinde bulunan börekçinin bıçağını alarak kavga ettiği kişiye doğru koştu. Kaçmaya çalışan yabancı uyruklu diğer kişi arkadaşı tarafından aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Kanlar içinde yere yığılan kişinin bağırışmalarını duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ise hızlıca olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede incelemeler yaparak bıçakla ölüme neden olan ve olay yerinden kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.