Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 62. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bloklara çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa C. ile yolcu olarak bulunan Naciye C. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil beton bloklara çarptı: 2 yaralı
18.10.2020 - 15:56 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin beton bloklara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kırıkkale,trafik kazası,
739884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739884.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER