Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde 6 çocuk, bir kamyonetin arkasına asılarak ilerledi. Çocukların tehlikeli oyunu ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden bir süre trafikte ilerleyen çocuklar çevredekilere vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Çocukların oyunu yürekleri ağızlara getirdi
19.10.2020 - 13:30 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta seyir halinde bulunan bir kamyonetin arkasına asılan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,çocuk,trafik,
740075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740075.aspx
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