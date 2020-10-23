Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza Ahmet Türkel Çevre yolunda meydana geldi. Henüz sürücü belirlenemeyen 16 KVC 77 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk arabanın üstüne düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, araçtan çıkıp kayıplara kaçtı. Hurdaya dönen otomobil ise polis nezaretinde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis şimdi her yerde kaza yapıp kaçan sürücüyü arıyor.