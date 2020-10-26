Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 19-25 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında 7,55 gram esrar, 3,02 gram eroin, 5,11 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, bin 160 paket kaçak sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü, 170 kilo 38 gram kaçak tütün ve 157 adet kaçak cep telefonu ele geçirtildi.Yapılan operasyonlar kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı.

