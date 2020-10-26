Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir kişi bilinmeyen bir nedenle adliye içinde boğazına bıçak dayadı. Sinir krizi geçiren adam kendini göğsünden kesti. Polis ve güvenlik görevlileri adama müdahale etti. Yakalanan adam adliye karakoluna götürüldü.