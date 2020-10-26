Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir kişi bilinmeyen bir nedenle adliye içinde boğazına bıçak dayadı. Sinir krizi geçiren adam kendini göğsünden kesti. Polis ve güvenlik görevlileri adama müdahale etti. Yakalanan adam adliye karakoluna götürüldü.
Adalet Sarayı'nda cinnet! Falçata ile kendini kesti
26.10.2020 - 14:45 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Adalet Sarayı’nda bir adam kendini göğsünden kesti. Polis ve güvenlik görevlileri adam müdahale ettiği adam adliye karakoluna götürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul adalet sarayı,
741860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741860.aspx
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