Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Derince Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle bir boya deposunda yangın çıktı. Boya hammaddelerinin tutuştuğu yangında alevler yükselirken, deponun hemen yakınında akaryakıt istasyonunun bulunması yürekleri ağızlara getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına aldı.

Söndürülen yangının ardından çevredekiler derin bir nefes alırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.