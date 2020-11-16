Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Ev ihtiyaçları zincir mağazası Koçtaş, evlerdeki dağınıklığın önlenmesi için tavsiyelerin yer aldığı bir kanal açtı. Kanalda 'Yaşayan Evler Blog ve sosyal medya hesaplarında çeşitli tavsiyeler sunuluyor. Salon ve oturma odalarının düzenlenmesi, kabloların dolaşmaması için düzenleme dolapları tasarımı, makyaj kutusu ve organizerlerle makyaj masasının dağınık görüntüsü son buluyor. Çocuk odalarındaki gardıroplara raflar yerleştirilerek giyilmeyen kıyafetlerin dağınıklık oluşturması önlenebiliyor.