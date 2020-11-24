Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'deki çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 5 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 1,31 gram bonzai maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Yakalanan 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 4 şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
24.11.2020 - 17:20 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'deki çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 5 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 1,31 gram bonzai maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Etiketler : Eskişehir,
748691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748691.aspx
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