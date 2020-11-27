Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, geri dönüşüm tesisinde elektrik kontağından başlayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla yoğun duman oluştu. Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri geri dönüşüm tesisine farklı noktalardan müdahale ederek yangını uzun uğraşların ardından kontrol altına aldı. Geri dönüşüm tesisine bağlı iş makinalarıyla yanıcı malzemeleri tesisten uzaklaştırılarak itfaiye ekiplerine yardım edildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.