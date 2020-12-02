Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın yanında bulunan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Yapılan çalışmada ölen gencin, 24 yaşındaki Enes Özyeşildağ’a ait olduğu tespit edildi.

Özyeşildağ'ın ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak.