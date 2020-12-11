Kapaklı ilçesinde ikamet eden Gözde Demir (21), bir süre önce korona virüs hastalığına yakalandı. Hastalık sürecinde ağırlaşan hamile kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, doktorların tüm müdahalelerine rağmen önce Demir’in bebeği, ardından kendisi hayatını kaybetti.
Koronavirüs hamile anne ve bebeğini hayattan kopardı
11.12.2020 - 13:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da koronavirüse yakalanan 21 yaşındaki anne ve karnındaki bebeği vefat etti.
Kapaklı ilçesinde ikamet eden Gözde Demir (21), bir süre önce korona virüs hastalığına yakalandı. Hastalık sürecinde ağırlaşan hamile kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ,
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