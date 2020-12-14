İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından Kırklareli Merkez ilçeye Bağlı Düzorman köyünün Covid-19 tedbirleri kapsamında 14 Aralık 2020 tarihinden 28 Aralık 2020 tarihine kadar karantina altına alınmasına karar verildi.
Alınan karara aykırı hareket eden vatandaşlar hakkında idari işlem başlatılacak.
Kırklareli'nde bir köy daha karantinaya alındı
14.12.2020 - 17:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla Merkez ilçeye bağlı Düzorman Köyü karantinaya alındı.
İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından Kırklareli Merkez ilçeye Bağlı Düzorman köyünün Covid-19 tedbirleri kapsamında 14 Aralık 2020 tarihinden 28 Aralık 2020 tarihine kadar karantina altına alınmasına karar verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırklareli,karantina,koronavirüs,
753205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753205.aspx
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