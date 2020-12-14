Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından Kırklareli Merkez ilçeye Bağlı Düzorman köyünün Covid-19 tedbirleri kapsamında 14 Aralık 2020 tarihinden 28 Aralık 2020 tarihine kadar karantina altına alınmasına karar verildi.



Alınan karara aykırı hareket eden vatandaşlar hakkında idari işlem başlatılacak.