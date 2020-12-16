Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde çekildiği belirtilen görüntüde, yasak olmasına karşın Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesinde asker eğlencesi düzenlendi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kalabalığın müzik eşliğinde sokak ortasında uzun süre oynadığı görüldü.

Gençlerin o eğlencesi ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.