Dün akşam saatlerinde çekildiği belirtilen görüntüde, yasak olmasına karşın Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesinde asker eğlencesi düzenlendi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kalabalığın müzik eşliğinde sokak ortasında uzun süre oynadığı görüldü.
Gençlerin o eğlencesi ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sokak ortasındaki asker eğlencesinde koronavirüs unutuldu
16.12.2020 - 17:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da sokak ortasındaki asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Eğlencede, Korona virüs (Covid-19) pandemisine karşın alınan mesafe tedbirinin hiçe sayıldığı görüldü.
Dün akşam saatlerinde çekildiği belirtilen görüntüde, yasak olmasına karşın Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesinde asker eğlencesi düzenlendi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kalabalığın müzik eşliğinde sokak ortasında uzun süre oynadığı görüldü.
Etiketler : antalya,asker eğlencesi,koronavirüs,
753596 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753596.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER