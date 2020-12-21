Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Otomobilimizdeysek kendimizi virüse karşı daha korunaklı hissediyor, güven duygusuyla rahatlıyoruz. Türkiye'de otomobil üretimi yapan Ford, bu çerçevede bir araştırma yaptı ve özellikle bu dönemde aracımıza bakışın bir anlamda resmini çizdi. Araştırmaya katılanların hemen hemen tamamı, ağız birliği etmişçesine, bu dönemde kendisine ve çevresindekilere en çok "bugün günlerden ne?" sorusunu sorduğunu ifade ediyor... Ev ve iş hayatı arasındaki sınırların kaybolmaya başladığı bu dönemde, bu kısır döngüden kurtulmak isteyenlerin en önemli kaçış aracı da otomobilleri oldu. Kamp sandalyesini, masasını alan bir deniz kenarına, bir ağaç altına koştu ve doğanın yenileyen gücünden faydalanmaya gayret etti. Bu gayret araştırmada da kendini gösterdi. Pek çok kişi, tekdüzelikten kaçmak için aracına sığındı. Araştırmaya cevap veren tüketicilerin yüzde 25'inden fazlası aracını rahatlamak için kullandığını söyledi. Her 5 kişiden 1'i, yani yüzde 20'si yalnız kalmak, yüzde 17'si ise çalışmak için kullandığını ifade etti. Üstelik yine şaşırtıcı biçimde; Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar birbirinden çok farklı coğrafyalarda dahi aynı sonuç çıktı...