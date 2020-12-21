Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Her kafe, kendi yöntemiyle, ülkesiyle, aromasıyla anılıyor. 20 yıl önce adını bile bilmediğimiz kahveler, şimdi vazgeçilmezimiz oldu. Türk kahvesi ise daha çok koyu sohbetlerin güzelliği... Araştırmalar gösteriyor ki, piyasada en çok espresso ve ristretto bazlı kahveler tercih ediliyor. Kaave Roastery Yönetim Kurulu Üyesi Doğa Kaya bugün en çok americano, latte, macchiato espresso türü kahvelerin sevildiğini söylüyor. Americano sert ve sütsüz bir kahve. Macchiato espressonun üzerine benek görünümü oluşturacak şekilde süt kreması konulmuş hali. Latte yoğun sütlü ve kremalı. Son günlerin gözdesi ise Flat White ama siz siz olun, kahvenin kokusunu önce içinize çekin, nereden geldiğine bakın, sonra için.