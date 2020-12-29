Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Şereflikoçhisar'da silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
29.12.2020 - 17:16 | Son Güncelleme: 29.12.2020 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın ailesine taziye dileklerini iletti.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,başsağlığı mesajı,
756256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756256.aspx
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