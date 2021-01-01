Tepeören Mahallesi'nde bulun fabrikanın bahçesinde baletler ile geri dönüşüm malzemelerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yılbaşı yangını: Tuzla'da korku dolu dakikalar
01.01.2021 - 11:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla'da bulunan bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler : yılbaşı,yangın,tuzla,
756822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756822.aspx
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