Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021'in ilk saatlerinde Yalova Devlet Hastanesinde ikiz bebekler Eslem ve İymen dünyaya geldi. Doğumhane nöbetçi hekimi Dr. İlyas Tunç, nöbetçi ebeler Mine Söyler ve Gülnur Çimen, sabaha karşı 05.30'da 2770 ve 2380 gram olarak dünyaya gelen bebeklerin ve anne Maysaa Hawishan'ın sağlık durumlarının oldukça iyi olduğunu, başarılı bir müdahale ile bebeklerin normal doğumla dünyaya geldiklerini belirtti.