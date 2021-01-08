Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza
08.01.2021 - 13:00 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksamalar yaşandı.
Etiketler : yenikapı,hacıosman,metro,
758432 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758432.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER