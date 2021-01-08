Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.