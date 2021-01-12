Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışında kocası tarafından şiddet gören oyuncu Fatma Koç, yıllar sonra yaşadığı zorlukları herkesin duymasını istedi. Gönüllü olarak çekilen “Ailene İyi bak” film ekibi ile tanışan koç yaşadıklarının senaryolaştırılmasına yardımcı oldu. Filmde yaşadığı şiddet olaylarını tekrar tekrar canlandırmak çekim ekibini dahi zorladığı öğrenildi. Çekimler sırasından yaşanılanların gerçek hayattan kesitler olduğunu bilen ekip, çoğu sahnede duygusal anlar yaşadı. Dizi film projesi 3 bölümden oluşması hedefleniyor. İlk bölümde kadına şiddet daha sonraki bölümde çocuk istismarı ve son bölümde ise hayvanlara yapılan şiddet konusu anlatılacak. Sosyal medya platformlarında yayınlanacak dizi film projesi tamamen gönüllülerden oluşan bir ekiple çekimleri tamamlandı.

“Bütün kadınların sesi olmak istiyorum”

Yurt dışında kocası tarafından şiddet gören oyuncu Fatma Koç, “ Kendimde geçmiş hayatında şiddet gören birisi olarak, gerçekten neler yaşadığımızı, nasıl hissettiğimizi bütün insanlara duyurmak istiyorum. Bütün kadınların sesi olmak istiyorum ve bütün kadınları yanımda görmek istiyorum. Şiddet gördüğümde ailemiz bize bir tokattan bir şey çıkmaz evinize dönün çocuklarınıza sahip çıkın diyorlardı. Geçer diye evimize her döndüğümüzde şiddetin dozajı arttığını gördük. Evinde şiddet gören çocuklar şiddet yanlısı oluyorlar. Umarım benle birlikte sesimizi duyurmayı başarırız” diye konuştu.

“Yaşadıklarını dinledikçe tüylerim diken diken oldu”

Toplumsal sorunlara dikkat çekmek için oluşturdukları “Ailene İyi bak” filminin yönetmeni Halil Tuncer, “ Yaşanan kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularını anlatmak için bir dizi film projesi ortaya çıkarttık. Filmimizi tamamen gönüllü bir ekiple hiçbir yardım almadan oluşturduk. Başrol oyuncumuz gerçekte yurt dışında kocası tarafından şiddete maruz kalandı. Onun hayatından bazı kesitleri senaryolaştırıp filme uyarladık. Biz oyuncumuzun yaşadıklarını dinledikçe tüylerim diken diken oldu. Oyuncumuz yaşadıklarını film için bir daha canlandırırken çok zorlandı. İlk filme girişimiz bile oyuncumuzun sesinden bizi çok zorlayıp etkiledi” diye konuştu.