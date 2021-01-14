Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl; Mersin Büyükşehir Belediyesince kent protokolü, belediye başkanları ve meclis üyelerine gönderilen yılbaşı hediye paketinde alkollü içecek yer almasıyla ilgili belediye çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. 