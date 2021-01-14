Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl; Mersin Büyükşehir Belediyesince kent protokolü, belediye başkanları ve meclis üyelerine gönderilen yılbaşı hediye paketinde alkollü içecek yer almasıyla ilgili belediye çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Rektör'den Başkan'a suç duyurusu
14.01.2021 - 04:06 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 04:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alkolün sağlığa zararlı olduğunu belirten Rektör Erdöl "4250 sayılı yasa, herhangi bir alkol ürününün hediye, promosyon, eşantiyon veya bedelsiz verilmesi ya da satılmasını yasaklıyor. Hele çocuklara satılmasını, zaten onun hapis cezası gerektiren bir suç olduğu tanımlanıyor. Dolayısıyla burada açık ve net şekilde suç işlenmiştir" şeklinde konuştu.
Etiketler : Prof. Dr. Cevdet Erdöl,suç duyurusu,
759810 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759810.aspx
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