Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji'nin yaptığı sarı uyarı hatırlatılarak şunlar ifade edildi: "İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bugün (16 Ocak) yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren kar yağışına döneceği ve yarın (17 Ocak) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgârla birlikte kar yağışına döneceği, İstanbul’da bu gece ve yarın (17.01.2021 Pazar) yoğun kar (Kıyılarda 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde 15-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım" ifadesini kullandı.

Yollardaki çalışmalardan videolu paylaşımda bulunan Yerlikaya "Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4.079 km yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif 60.000 ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz,“Yeter ki kar yağsın, biz hazırız" diyor" şeklinde espri yaptı.