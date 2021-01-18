İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir başkanlığında toplandı. Toplantıda, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün girişlerinde önlem alındı.
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
18.01.2021 - 17:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Etiketler : çanakkale,haberler,
760869 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760869.aspx
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