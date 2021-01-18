ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi, 234. Sokak'ta meydana gelen olay herkes derinden üzdü. Bugün 14. yaş gününü kutlayan H.S, oturdukları apartmanın 13. katındaki yangın merdivenlerine çıktı. Bir anda dengesini kaybeden çocuk, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk yaptıkları müdahalenin ardından H.S'yi hastaneye kaldırdı. Çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
14. yaş gününde hayatını kaybetti
18.01.2021 - 18:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 13. kattan betona zemine düşen çocuk can verdi. Çocuğun bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
Etiketler : kayseri,doğum günü,çocuk,düşme,
760880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760880.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER