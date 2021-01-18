Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi, 234. Sokak'ta meydana gelen olay herkes derinden üzdü. Bugün 14. yaş gününü kutlayan H.S, oturdukları apartmanın 13. katındaki yangın merdivenlerine çıktı. Bir anda dengesini kaybeden çocuk, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk yaptıkları müdahalenin ardından H.S'yi hastaneye kaldırdı. Çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.