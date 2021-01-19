İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Gece boyunca eksinin altına düşen hava sıcaklığı gün içinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da kar yağışı başladı
19.01.2021 - 11:08 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz ilçelerinde kar yağışı başladı. Yağan kar havadan görüntüledi.
Etiketler : istanbul,kar,hava durumu,
761019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761019.aspx
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