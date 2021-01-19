Arnavutköy Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kar yağışının etkisiyle buzlanan yolda kaymak isteyen bir grup genç kendilerini bir otomobilin arkasına bağlayarak kayıyor. Gençlerin bu tehlikeli oyunu ise bir arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Buzlanan sokakta gençlerin tehlikeli oyunu
19.01.2021 - 11:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy'de akşam saatlerinde kar yağışının etkisiyle buzlanan yolda kaymak isteyen gençlerin yöntemi yürekleri ağza getirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : gençler,buz,kar,
761021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761021.aspx
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