Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklama ile yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli 20/01/2021 günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl merkezinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 20/01/2021 Çarşamba günü idari izinli sayılması uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Denildi