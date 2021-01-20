Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Narlıdere ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi’nde nisan ayında bir cinayet işlendi. Otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Oktay Yıldız, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlının Erdal G. (34) olduğu belirlendi. Şüphelinin izine 9 ay sonra Edirne Keşan’da rastlandı. Polisleri fark eden Erdal G, hafif ticari aracıyla İstanbul istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaşanılan kovalamaca sonrası Tekirdağ il sınırları içinde yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan Erdal G, Yıldız ile aralarında husumet olduğunu ve cinayeti bu sebeple işlediğini söyledi. Suçunu itiraf eden şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.