İzmir Narlıdere ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi’nde nisan ayında bir cinayet işlendi. Otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Oktay Yıldız, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlının Erdal G. (34) olduğu belirlendi. Şüphelinin izine 9 ay sonra Edirne Keşan’da rastlandı. Polisleri fark eden Erdal G, hafif ticari aracıyla İstanbul istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaşanılan kovalamaca sonrası Tekirdağ il sınırları içinde yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan Erdal G, Yıldız ile aralarında husumet olduğunu ve cinayeti bu sebeple işlediğini söyledi. Suçunu itiraf eden şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Cinayet zanlısı 9 ay sonra yakalandı
20.01.2021 - 21:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 21:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de 9 ay önce kırmızı ışıkta otomobiliyle bekleyen Oktay Yıldız’ı öldüren şahıs Edirne’de ortaya çıktı. Yaşanılan kovalamaca sonrası yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.
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