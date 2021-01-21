Batrovci Sınır Kapısı’nda görev yapan polislerimiz, Hırvatistan’a geçiş yapacak iki tırın alt kısmındaki demirlere tutunarak sınırı geçmeye çalışan göçmenleri fark etti. Dikkatli Türk polisleri sayesinde soğuktan donmak üzere olan dört göçmen kurtarıldı.
Göçmenler donmak üzereydi! Türk polisi kurtardı
21.01.2021 - 02:28 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ile Sırbistan arasındaki “Sıla Yolu Projesi” çerçevesinde kara hudut kapılarında görev yapan Türk polisleri, başarıyla çalışıyor.
Etiketler : göçmen,
761436 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761436.aspx
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