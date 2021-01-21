Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batrovci Sınır Kapısı’nda görev yapan polislerimiz, Hırvatistan’a geçiş yapacak iki tırın alt kısmındaki demirlere tutunarak sınırı geçmeye çalışan göçmenleri fark etti. Dikkatli Türk polisleri sayesinde soğuktan donmak üzere olan dört göçmen kurtarıldı.