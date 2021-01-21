Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Az bulutlu 13

Antalya: Az bulutlu 16

Samsun: Parçalı bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 5