24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesinde bulunan Kalay Apartmanı çökmüş, Nazmiye Düşmez (49) ve annesi Sakine Düşmez (72), enkaz altında kalmıştı. Düşmez 16 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkartılırken, annesinin cansız bedenine ise 36 saat sonra ulaşılmıştı. Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen acısı halen taze olan Düşmez, Cumhuriyet Mahallesinde kendisine verilen TOKİ konutlarında yalnız yaşamını sürdürüyor. Annesinden geriye depremden bir gün önce çekilmiş videosu kalan Düşmez, o gün yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.

“Kendinizi mezarda hissediyorsunuz”

Depreme kapıdan çıkarken dairenin içerisinde yakalandığını aktaran Nazmiye Düşmez, “Depremde annemi kaybettim. Annem kurtulamadı. 36 saat sonra cenazesini buldular. Zor, Allah kimsenin başında bir daha vermesin. Öyle bir acı yaşatmasın. 16 saat enkazın içerisinde kaldım. Mustafa Paşa Mahallesinde Kalay Apartmanın da oturuyordum. Kendinizi mezarda hissediyorsunuz. Kurtulacakmış gibi bir hissiniz kesinlikle yok. Zaten apartmanda aşağı fazla kimse inemedi. Bizim binamızda fazla sağlam değildi” dedi.

“Çıkartıldığınız an kendinizi yeniden doğmuş gibi hissediyorsunuz”

16 saat enkaz altında kalmanın zor olduğunu dile getiren Düşmez, “Tüm ekipler geldi. Onların sesini duyuyorsunuz, sizin sesininiz onlara gitmiyor. Tesadüfen telefonum yanımdaydı ama sabah 06.00 gibi şarjı bitti. Yeniden bir hayata başladım. Allah devletimizden razı olsun. Her zaman yanımızdaydı. Halen daha yanımızda. Herkes el ele vermişti, yoksa kurtulamazdık. Orada olanlar o acıyı biliyor, gerçekten kurtulacak gibi değildi. Düşünün enkazın içerisindesiniz. Birde artçılar devam ediyordu. O zaman sıcaklık eksi 17 civarındaymış. Allah’ın izni ile kurtuldum, onun dediği oluyor. Çıkartıldığınız an kendinizi yeniden doğmuş gibi hissediyorsunuz"ifadelerini kullandı.

"Annemden sadece bir videosu kaldı"

Düşmez, "16 saat içerisinde hayatta bir daha mavi gökyüzünü, ağaçları, doğayı, sevdiğiniz insanları bir daha hiç kimseyi göremezsiniz diyorsunuz. Bu süreci psikologların desteği ile atlattım. Hayatımıza devam ediyorum. Normalde işe gidip geliyorum, hafta sonları evdeyim. Kendime bir hayat kurmaya çalışıyorum. Atlatmaya çalışıyorum. Annemin depremden bir gece önce çekilmiş videosu var, başka da yok. Allah herkesin ölülerine rahmet etsin. Herkes için zor. Herkes kendisine bir hayat kurmaya çalışıyor” diye konuştu.