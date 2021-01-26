Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polis ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile Denizli genelinde kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, telefonla ulaştıkları kişileri kandırmak suretiyle paralarını dolandırmak isteyen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

“Kimlik bilgileriniz ele geçirildi” diyerek 190 bin TL dolandırdılar

Vatandaşları telefonla arayarak kendisini “polis” olarak tanıtıp “Denizli’de yaklaşık 30 kişinin sahte kimlikle işlemler yaptığını ve bunları yakalamaya çalıştıklarını” söyleyerek, müştekinin kimlik bilgilerini doğrulayıp, güven kazandıktan sonra, “kandırmak ve korkutmak” sureti ile banka da bulunan paralarını çektirdiği öğrenildi. Şüpheli, vatandaşların evlerine giderek polise paralarını vermelerini, gerçek şüphelileri yakalandıktan sonra tekrar kendilerine teslim edeceklerini belirterek, vatandaşlara ait 190 bin TL para ile dolandırdıkları olay ile ilgili olarak operasyon gerçekleştirildi.

Dolandırıcılık olayının ardından mağazada kıyafetlerini değiştirdi

Olayla ilgili olarak çevrede bulunan birçok iş yerine ait kamera ve mobese kamera kayıtlarının titiz ve detaylı bir şekilde incelenmesi neticesinde şüphelinin kimliği tespit edildi. Olaydan sonra bir mağazaya girerek kıyafetlerini ve ayakkabısını değiştirdiği anlaşıldı.

Denizli’den kaçan dolandırıcı Şanlıurfa’da tutuklandı

Kıyafetlerini değiştiren şüpheli aynı gün Denizli’den ayrılarak Gebze iline gittiği oradan da Şanlıurfa’ya geçtiği yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sonucu şüpheli Şanlıurfa’da yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.