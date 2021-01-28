İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan 43 yaşındaki Atılım Köker'in korona testi pozitif çıktı.
Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra tedavi gördüğü İskenderun Devlet Hastanesinden Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Köker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası Atılım Köker'in cenazesi görev yaptığı İskenderun Devlet Hastanesine getirildi. Köker, burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Sağlık çalışanı koronaya yenik düştü
28.01.2021 - 13:05 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 13:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü.
İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan 43 yaşındaki Atılım Köker'in korona testi pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sağlık çalışanı,koronavirüs,
763386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763386.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER