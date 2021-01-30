Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attı. Bu sırada çevrede devriye gezen bekçiler durumu fark etti. Kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen şüpheli bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Bekçiler molotof atılan iş yerine su dökerek yanmasını önledi. İşyerinde maddi hasar meydana geldi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
İş yerine molotof atarken bekçilere yakalandı
30.01.2021 - 01:08 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 01:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da bir kişi, cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attığı sırada bekçiler tarafından yakalandı. Molotof atılan işyerinde maddi hasar meydana geldi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attı. Bu sırada çevrede devriye gezen bekçiler durumu fark etti. Kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen şüpheli bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Bekçiler molotof atılan iş yerine su dökerek yanmasını önledi. İşyerinde maddi hasar meydana geldi.
Etiketler : adana,adana bekçi,
763756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/763756.aspx
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