Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attı. Bu sırada çevrede devriye gezen bekçiler durumu fark etti. Kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen şüpheli bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Bekçiler molotof atılan iş yerine su dökerek yanmasını önledi. İşyerinde maddi hasar meydana geldi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.