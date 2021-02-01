Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzmanlara göre saç kökünün havalandırılması, gerekli bakımının yapılması önemli. Kışın saçların daha çok döküldüğünün herkes tarafından bilindiğini de belirten uzmanlar şu tavsiyelerde bulunuyor: saçların bakımı kışın daha da önemli. Sıcaktan soğuğa geçerken saçlarımız büyük zarar görüyor. Keratin bakımı yapılmalı. Cansız ve kırılmış saçları daha güçlü hâle getirmek için argan yağı ve aloe vera bitkisi kullanılabilir. Bitkisel içerikli ürün tercih edilmeli. Şampuan tercihlerinde de zararlı kimyasalların bulunmadığı ürünleri kullanmak, saç sağlığı açısından önemli...