Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Edremit, Havran ve Burhaniye ilçelerinde son dönemde motosiklet, iş makineleri, tarım aletleri, beyaz eşya, küçükbaş hayvan gibi 15 ayrı hırsızlık ve bir mala zarar verme olayı meydana geldi.

Körfez bölgesinde vatandaşların hırsızlık olaylarından şikayetlerin artması üzerine, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nca dedektifler, JASAT timleri ve asayiş timlerinden oluşturulan özel ekip kuruldu. Geniş çaplı yapılan araştırmalarda bahse konu hırsızlık olaylarının özellikle körfez bölgesindeki bağ, bahçe ve yazlık evler, Edremit merkez, Avcılar ve Zeytinli mahalleleri ile Havran ilçesi Kalabak mahallelerinden aynı yöntem ile beyaz renk açık kasa bir kamyonet kullanılarak aynı şüpheliler tarafından seri hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiğini tespit etti.

Tespit edilen bilgiler doğrultusunda M.D., M.K., Ö.A. ve Y.E.A. isimli 4 şüpheli şahsın, 17 plakalı kamyonet ile hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ve çalınan malzemeleri Edremit'in Kadıköy Mahallesi’nde bir depoda sakladıkları tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramada; 4 adet hilti, 2 adet matkap, 3 adet jeneratör, 5 adet güneş enerji paneli, 6 adet beyaz eşya, 1 adet soba, 8 adet akü, 4 adet projektör lamba, 1 adet invartör, 2 adet küçükbaş hayvan, 7 adet kümes hayvanı, 8 adet semaver, 400 kg glikoz borusu, 6 adet güvenlik kamerası, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet motorlu testere, 1 adet havalı tüfek ve 55 adet muhtelif tarım aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar M.D., M.K., Ö.A. ve Y.E.A. tutuklanarak Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.